Литвин: власть «не то, что губит страну, губит и себя»

Лидер одноименного блока Владимир ЛИТВИН не исключает возможности приостановки Президентом Виктором ЮЩЕНКО действия указа о роспуске Верховной Рады и проведения заседания парламента для внесения изменений в бюджет относительно финансирования внеочередных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Белой Церкви Киевской области .

«Я этого не исключаю. Это был бы лучший выход из ситуации», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

В то же время он добавил, что «вряд ли цивилизовано такое решение можно будет принять». В.ЛИТВИН считает, что договоренностей по поводу финансирования досрочных парламентских выборов необходимо было достигать еще перед принятием решения о роспуске ВР.

По словам В.ЛИТВИНА, если бы представители власти думали о том, чтобы объединять страну, то «не было бы тех действий, которые делаются сегодня». «Эти действия делаются исключительно демонстративно и загоняют ситуацию в тупик, выход из которого будет чрезвычайно сложный и болезненный», - сказал В.ЛИТВИН.

Он выразил удивление по поводу того, что власть «не то, что губит страну, губит и себя». Он призвал представителей власти «не ставить эксперименты на людях».