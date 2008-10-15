Киевэнерго жалуется на низкие тарифи

По состоянию на 1 октября столичное хозяйство полностью готово к началу отопительного сезона.

Об этом УНИАН сообщили в АК «Киевэнерго».

Во время тестирования теплосетей, которое было завершено еще летом, было выявлено и устранено 1054 повреждения, переложено 33 километра тепловых сетей. На ТЭЦ и в котельных выполнен ремонт всех шести энергоблоков и 612 котлов, говорится в пресс-релизе Киевэнерго.

Согласно распоряжению КГГА №1247, подключение систем теплоснабжения пройдет в два этапа. В ходе первого будут подключены роддома, больницы и лечебные учреждения, дошкольные заведения, а также общеобразовательные школы по заявкам их руководителей в случае готовности систем теплопотребления. На 13 октября к системе отопления подключены родильные дома и стационары, 66 детских садов и 30 школ.

На втором этапе, который должен быть завершен к концу октября, отопление будет включено во всех жилых домах, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, в административных зданиях предприятий, учреждений и организаций.

Самой большой проблемой киевских энергетиков остаются необоснованно заниженные тарифы, говорится в сообщении. Среднеотпускной тариф Киевэнерго составляет 111,54 грн. за 1 Гкал, в то время как ее себестоимость – 145,25 грн. Эта разница лишь на 61% покрывается за счет средств местного бюджета. Убытки «Киевэнерго» за январь-август этого года составили 470 млн. грн.