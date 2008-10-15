Альфа нардепов не трогала – Наливайченко

И.о. председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО отрицает участие во вчерашнем столкновении в Центральной избирательной комиссии сотрудников спецподразделения «Альфа».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Наши люди в столкновении не участвовали», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, вчера в СБУ обратился председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ с просьбой предоставить ему охрану. В связи с этим сотрудники СБУ прибыли к ЦИК, но «как только необходимость в этом отпала – это было еще до обеда – они покинули помещение ЦИК», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 14 октября народные депутаты от БЮТ Олег ЛЯШКО и Андрей ПАВЛОВСКИЙ заявили, что спецподразделение «Альфа» в полном вооружении и люди из Управления государственной охраны утром заблокировали помещение ЦИК. По их данным, бойцы «Альфы» не разрешают народным депутатам ни покинуть помещение ЦИК, ни зайти вовнутрь.

В свою очередь, депутат-“бютовец” Андрей КОЖЕМЯКИН утверждал, что бойцы спецподразделения «Альфа» в помещении ЦИК нанесли телесные повреждения трем народным депутатам.