Тимошенко пойдет по второму кругу

После возвращения из Брюсселя премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена провести консультации по стабилизации ситуации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге в Брюсселе после встречи с Верховным представителем Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьером СОЛАНОЙ.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в ходе ее сегодняшнего визита в Брюссель будет серьезно обсуждаться вопрос о координации действий Украины и Европейского Союза по преодолению последствий мирового финансового кризиса.

“После возвращения в Украину я организую еще один круг консультаций с Президентом, лидером оппозиции, лидерами всех фракций, чтобы принять ответственность по налаживанию всех элементов функционирования политики и, как следствие - консолидировать действия по предотвращению последствий финансового кризиса”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.