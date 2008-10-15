В БЮТ заявляют, что они не блокировали суд, а ждали приема к председателю

В Блоке Юлии Тимошенко отрицают блокирование их депутатами работы Высшего административного суда Украины и его председателя Александра ПАСЕНЮКА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции БЮТ, по словам народного депутата Антонины БОЛЮРЫ, «народные депутаты не блокировали работу суда и его председателя. Никто из депутатов не блокировал кабинет председателя суда. Народные депутаты были только в коридоре, где ожидали приема председателя”.

Соответственно, подчеркнула А.БОЛЮРА, “все сообщения о 30 депутатах, блокировании, сопровождение председателя суда и создание преград для выполнения им своих обязанностей – это полный абсурд».

В то же время, как сообщила народный депутат, в суде находится больше представителей украинской государственной охраны, чем самих депутатов. Именно они, сказала А.БОЛЮРА, не пропускали народных депутатов на прием к председателю суда.

Трое депутатов провели встречу с председателем ВАСУ Александром ПАСЕНЮКОМ, но только после того, когда он сам пригласил их в свой кабинет, сказала А.БОЛЮРА.

«Если пресс-служба суда прибегает к откровенной лжи, инсинуациям и провокациям, то можно ли надеяться на то, что в своих решениях Высший административный суд и его председатель А.ПАСЕНЮК будут руководствоваться Конституцией и Законами Украины, а не политическими заказами с Банковой?!» - отметила А.БОЛЮРА.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы ВАСУ, сегодня утром группа народных депутатов Украины от БЮТ заблокировала кабинет председателя Высшего административного суда Украины А.ПАСЕНЮКА, не позволяя никому попасть к нему.

О цели прихода в Высший админсуд народные депутаты не сообщают, свои действия не объясняют, утверждают в пресс-службе.