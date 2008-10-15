«Киевэнергохолдинг» готовится к повышению тарифов?

На ближайших заседаниях Киевсовета может быть рассмотрен вопрос о многоразовом повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве. В этом убежден депутат Киевсовета, один из лидеров Блока Виталия Кличко Дмитрий Андриевский.

«О подготовке к поднятию тарифов свидетельствуют многочисленные заявления руководителей предприятий-поставщиков ЖКУ. Однако об экономической обоснованности такого повышения никто не говорит, как и об улучшении качества предоставления услуг. Киевлянам просто навязывают мысль о необходимости повышения тарифов. Столичные власти в который раз применяет уже отработанный сценарий. Угрозы отключений и митинги работников отрасли способствуют принятию «правильного решения». И предприятие, в данном случае, частная компания «Киевэнергохолдинг», получит двойную прибыль: компенсацию из бюджета и увеличенную оплату от граждан», - заявил депутат.

По мнению Дмитрия Андриевского, такими действиями Черновецкий в который раз подтверждает популизм и невыполнение своих предвыборных обещаний. Ведь одним из самых громких лозунгов избирательной кампании мэра было обещание ни в коем случае не повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги.