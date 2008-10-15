Скандал в Польше: президент и премьер не поделили спецсамолет до Брюсселя

В Польше продолжается политический скандал: поздно вечером во вторник канцелярия премьер-министра страны Дональда Туска отказала президенту Леху Качиньскому в возможности воспользоваться государственным спецсамолетом для поездки на саммит ЕС в Брюсселе. Правительство не дает президенту воспользоваться правительственным самолетом потому, что это частная поездка главы государства, заявил журналистам руководитель канцелярии премьер-министра Томаш Арабский.

Премьер Туск уже находится в Брюсселе. Глава правительства Польши прилетел на саммит ЕС на спецсамолете. Предполагалось, что именно этот самолет вернется назад в Варшаву и в среду утром вновь вылетит в Брюссель вместе с президентом Польши.

В свою очередь, Лех Качиньский пообещал, что будет присутствовать на встрече. "Я поеду (в Брюссель), вероятно, на самолете, так как я не умею летать", - объяснил он журналистам.

Кроме того, делегация Польши, как оказалось, располагает только тремя идентификаторами для членов национальной делегации: пропуск в зал заседаний на саммит ЕС имели премьер-министр, глава МИД и министр финансов.

Дональд Туск неоднократно заявлял, что не хочет видеть президента страны Леха Качиньского на саммите ЕС в Брюсселе. "Скажу жестко - нам не нужен президент (на саммите Евросоюза). У нас с господином президентом разительные отличия во взглядах на различные вопросы. Поэтому мы предприняли шаги, чтобы польская делегация выглядела на саммите ЕС как единая команда", - заявил он.

"Не я принимаю решения о планах президента. Я в соответствии с конституцией принимаю решение о составе правительственной делегации, которая будет здесь (на саммите ЕС) работать. Не знаю, что будет делать (в Брюсселе) в это время президент", - сказал Туск.

На прошлой неделе, указав, что на саммите будут обсуждаться прежде всего энергетические и климатические проблемы, Туск объяснял, что "прежняя деятельность пана президента не свидетельствует о том, что он чувствует себя уверенным в этих вопросах - и я тут еще очень деликатно выражаюсь".

Однако в итоге президент Польши Лех Качиньский все равно получил аккредитацию на саммит ЕС в Брюсселе, сообщает польская радиостанция Radio ZET. А вся страна уже несколько дней обсуждает вопрос о том, кто будет главой делегации на саммите ЕС.

Бывший глава правительства Польши в 2001-2004 годах Лешек Миллер, комментируя недоразумения между нынешними президентом и премьером, заявил, что оба ведут себя несерьезно и не доросли до своих должностей.

"Президент как-то решит проблему и так или иначе доберется до Брюсселя", - считает Миллер. "Может быть с делегацией Литвы, например, в ее составе", - пошутил экс-премьер.

Миллер напомнил, что в понедельник состоялась встреча Качиньского и Туска, на которой вроде бы все проблемы были решены. По его словам, самое главное - у действующего главы государства может возникнуть проблема с тем, как попасть в зал заседаний на саммите ЕС.

"Вопрос в том, дадут ли четвертый идентификатор (что не принято на подобного рода встречах в верхах). В противном случае президент должен будет позаимствовать идентификатор у премьера или у кого-то из министров", - сказал Миллер.

Ранее, напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также просил президента Качиньского воздержаться от участия в саммите ЕС в Брюсселе. "Господин президент, я умоляю Вас, стоя на коленях: откажитесь! Воздержитесь от поездки! Не ослабляйте позицию нашей страны на этом важном саммите!" - сказал Сикорский, выступая на польском радио.

По словам Сикорского, в связи с тем, что центральной темой саммита станет финансовый кризис в Европе, в Брюсселе Польшу будут представлять премьер-министр и министр финансов Ян Ростовский. "У нас есть премьер-министр, который разбирается в экономике, и министр финансов, который является признанным в Европе специалистом по макроэкономике", - подчеркнул Сикорский.

Подобного рода конфликты стали в последнее время частым явлением в отношениях между президентом и главой внешнеполитического ведомства Польши.

Так, накануне Сикорский, ссылаясь на источник в президентском дворце, заявил, что президент якобы считает его "русским агентом". Об этом пишет польская газета Wyborcza.

Комментируя эту информацию в эфире польской телепередачи Kawa na lawe (Кофе на столике), Качиньский назвал это выдумками и отшутился, сказав, что, возможно, считает Сикорского "марсианином".

Позже президент рассказал журналистам о том, что, по его мнению, польская внешняя политика на Востоке "осуществляется в большей мере людьми, которые окончили московскую школу дипломатии - МГИМО, и это видно на каждом шагу".

Качиньский подчеркнул, что речь идет не о Сикорском, а о других дипломатах, однако не обнародовал их фамилий. Эти люди из МГИМО, работающие в польском МИД, "сегодня имеют там огромное влияние", - добавил президент.

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