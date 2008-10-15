Тимошенко улетела в Брюссель

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла в Брюссель, где примет участие в саммите Европейской народной партии.

Как передает корреспондент УНИАН, на саммите планируется обсудить вопросы координации действий стран по предотвращению негативных последствий мирового финансового кризиса.

В работе саммита примут участие президенты Грузии и Румынии Михаил СААКАШВИЛИ и Траян БЕСЕСКУ, премьер-министры Франции Франсуа ФИЙОН, Польши Дональд ТУСК, Бельгии Ив ЛЕТЕРМ, Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ, канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ, а также главы правительств ряда других европейских стран.

В рамках саммита Ю.ТИМОШЕНКО проведет ряд двусторонних переговоров.

Также Премьер-министр Украины встретится с Верховным представителем Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьером СОЛАНОЙ.

Напомним, что Ю.ТИМОШЕНКО принимала участие в саммите ЕНП в июне 2008 года, тогда президент партии Вильфред МАРТЕНС заявил, что в ЕНП обеспокоены тем, что на правительство Украины внутри страны «постоянно осуществляются атаки» и «некоторые силы пытаются помешать правительству осуществлять демократические реформы».

Справка УНИАН. Европейская Народная Партия (European People`s Party) – крупнейшая общеевропейская партия, в которую входят правоцентристские партии из 37 стран Европы.

ЕНП является ведущей политической силой Европейского Союза, в частности, имеет наибольшую фракцию в Европарламенте, а ее представитель Ганс-Герт ПЁТТЕРИНГ является Президентом Европарламента.

Членами ЕНП являются украинские партии «Наша Украина» и «Батькивщина».