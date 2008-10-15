Эксперты пытаются убедить Берлин в целесообразности Украины в НАТО

В эти дни в немецкой столице украинские эксперты пытаются убедить официальный Берлин в целесообразности вступления Украины в НАТО. Такие мероприятия происходят в рамках инициированного украинской общественностью проекта «Политический диалог «Украина-Германия».

Председатель фонда «Общество» Олег Рыбачук убежден, что нынешний политический кризис в Украине придает этому проекту особенный вес. «В нем принимают участие не политики, а независимые эксперты. Поэтому важность такого диалога, наверно, значительно больше, чем если бы в Украине все было бы нормально», - отметил Рыбачук. По словам другого участника диалога, профессора Владимира Дубовика, немецкие собеседники очень критически относятся к возможности продвижения Украины в НАТО: «Они считают, что мы еще не выполнили своего домашнего задания и что в Украине еще не консолидирована общественная мысль». Поэтому на встрече много говорилось о том, какие реальные настроения среди населения преобладают относительно НАТО. Украинская сторона затрагивала вопрос относительно роли России в этом. По мнению Рыбачука, Германия не хочет осложнений с Москвой, а новые выборы в Украине – лишь повод для того, чтобы не поддерживать план по предоставлению Украине перспективы членства в НАТО.

Немецкая волна