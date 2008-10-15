Россия и Китай окончательно решили пограничный вопрос

Пограничный вопрос, оставшийся России и Китаю в качестве исторического наследия, получил окончательное и полное разрешение, заявил ответственный представитель МИД РФ Владимир Малышев на церемонии открытия пограничных столбов на восточной части российско-китайской государственной границы.

Как передает департамент информации и печати МИД страны, 14 октября министерства иностранных дел России и Китая путем обмена нотами подтвердили официальное вступление в силу дополнительного протокола-описания российско-китайской государственной границы на ее восточной части между правительствами двух стран и его приложений. Это событие завершает установление и юридическое закрепление всей линии российско-китайской границы протяженностью более 4300 км. В тот же день стороны провели церемонию открытия пограничных столбов на восточной части российско-китайской государственной границы, отмечается в сообщении.

Как ранее сообщалось, сегодня российская и китайская стороны провели на острове Большой Уссурийский (Хэйсяцзыдао) церемонию открытия пограничных столбов на российско-китайской государственной границе на ее Восточной части.