Яценюк подкинул идею: национализировать Проминвестбанк

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК выступает за национализацию тех коммерческих банков, которые сегодня попали в кризис и не могут из него самостоятельно выйти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР заявил сегодня в интервью журналистам.

В частности, по словам А.ЯЦЕНЮКА, это касается «Проминвестбанка». «Если речь идет сегодня о выходе из этой кризисной ситуации, которая сложилась для «Проминвестбанка», то самый лучший выход сегодня – через Ощадбанк Украины, через «Укрэксимбанк» или через принятие отдельного решения относительно национализации этого банка, выкупить в соответствии с уставным фондом акции этого банка», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

При этом он отметил, что аналогичным образом нужно поступить и в отношении других банков.

Председатель ВР отметил, что такой выход из ситуации не является новым и так делают все большие страны.

А.ЯЦЕНЮК также сообщил, что на заседании СНБО, которое состоится в пятницу, будет настаивать на увеличении гарантирования вкладов депозитов физических лиц. Он напомнил, что сегодня эта сумма составляет 50 тыс. грн., а должна увеличиться до 150 тыс. грн.