У Ющенко решили, что еще успеют быстренько уломать Тимошенко
14:21, 14 октября 2008Политика
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Согласны на "техническое решение"
Представитель президента при Кабмине Александр Шлапак считает, что пока остается возможность своевременно обеспечить финансирование досрочных выборов.
"У нас есть возможность сегодня-завтра провести консультации до конца недели и принять решение", - сказал он по завершению заседания Кабмина во вторник.
Он возмутился отказом Кабмина выделить средства на выборы из резервного фонда, сообщает Украинская правда.
"Правительство должно было бы сказать – пусть политическая ответственность лежит на СНБО, а мы принимаем техническое решение о финансировании выборов. Вместо этого правительство начало решать законно или незаконно финансировать выборы", - отметил Шлапак.
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