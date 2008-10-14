У Ющенко решили, что еще успеют быстренько уломать Тимошенко

Представитель президента при Кабмине Александр Шлапак считает, что пока остается возможность своевременно обеспечить финансирование досрочных выборов.

"У нас есть возможность сегодня-завтра провести консультации до конца недели и принять решение", - сказал он по завершению заседания Кабмина во вторник.

Он возмутился отказом Кабмина выделить средства на выборы из резервного фонда, сообщает Украинская правда.

"Правительство должно было бы сказать – пусть политическая ответственность лежит на СНБО, а мы принимаем техническое решение о финансировании выборов. Вместо этого правительство начало решать законно или незаконно финансировать выборы", - отметил Шлапак.