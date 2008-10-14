За сведения о поджоге киевских офисов партии регионалы обещают 20 тысяч

Киевская городская организация Партии регионов обещает полную анонимность и вознаграждение в сумме 20 тыс. грн. за информацию о поджоге ее офисов в Голосеевском и Днепровском районах.

Об этом говориться в переданном УНИАН сообщении пресс-службы столичной организации Партии регионов.

В организации заявляют, что сегодня ночью был совершен поджег офиса Днепровской районной организации Партии регионов по адресу Харьковское шоссе, 18.

«Около 9 утра пришел секретарь нашей организации и увидел, что двери повреждены, вокруг гарь, копоть, видно, что горели окна, вокруг разлита жидкость маслянистая», - цитирует пресс-служба слова исполняющего обязанности руководителя Днепровской райорганизации Партии регионов Алены СТУДЕНЕЦКОЙ о случившемся.

По ее информации, вещи и мебель в середине офиса не повреждены.

А.СТУДЕНЕЦКАЯ сообщила, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники милиции.

Заместитель руководителя Киевской городской организации Партии регионов Сергей БАРАНОВ-МОХОРТ отметил, что это уже второй подобный случай за последние полтора месяца. 4 сентября, по его словам, был практически полностью уничтожен офис Голосеевской районной организации Партии регионов.

При этом он высказал возмущение относительно позиции правоохранительных органов. «Больше месяца прошло после пожара в Голосеевском районе, и до сих пор нет никаких результатов расследования», - заявил С.БАРАНОВ-МОХОРТ, добавив, что тем временем атаки на Киевскую организацию Партии регионов «приобретают систематический характер».

«Учитывая абсолютную беспомощность нашей «доблестной» милиции, мы обращаемся непосредственно к киевлянам. Мы гарантируем полную анонимность и обещаем 20 тыс. грн. за информацию о поджоге Голосеевского и Днепровского офисов Партии регионов», - сказал он.