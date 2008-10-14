Кравчук признал, что из денег, выданных на скупку голосов, 2/3 украли

В прямом эфире программы "Шустер Live" на телеканале Украина экс-президент Леонид Кравчук “приоткрыл тайну”: как эсдеки покупали голоса в 2006 году, и что из этого вышло.

“”Я только приоткрою одну тайну. Когда мы шли в 2006-ом году на выборы с Социал-демократической партией, то мы выделили очень большие деньги на то, чтобы собрать подписи "НАТО – нет", - заявил Кравчук. - И давали за один голос 3 гривни. Планировали. А получили люди по 1-й гривне, а 2 куда-то пошли. Их украли и построили дачи вокруг города”.