Кабмин не дал денег на выборы
13:34, 14 октября 2008Политика
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Луценко и бютовцы не поддержали
Кабинет министров на сегодняшнем заседании не удалось принять решения о финансировании досрочных выборов из резервного фонда Кабинета министров.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.
Он уточнил, что вопрос о выделении средств поддержали министры от НУ-НС, а 5 министров – от БЮТ и сам министр внутренних дел – не поддержали.
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