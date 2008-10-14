Кабмин не дал денег на выборы

Кабинет министров на сегодняшнем заседании не удалось принять решения о финансировании досрочных выборов из резервного фонда Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

Он уточнил, что вопрос о выделении средств поддержали министры от НУ-НС, а 5 министров – от БЮТ и сам министр внутренних дел – не поддержали.