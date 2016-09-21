"Еще одна большая рыба": Луценко рассказал о разоблачении члена ВСЮ, требовавшего $500 тысяч взятки (фото)

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

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"Еще одна большая рыба. Департамент дел в сфере экономики ГПУ вместе с Департаментом "К" СБУ разоблачили одного из членов Высшего совета юстиции в вымогательстве 500 тыс. долл. за незаконное влияние на судебное решение. Задержан посредник - арбитражный управляющий Минюста, который в сговоре с членом ВСЮ получил 150 тыс. долл.", - отметил он.

Луценко добавил, что подозреваемый член ВСЮ вызван в ГПУ.