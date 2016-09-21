"Еще одна большая рыба": Луценко рассказал о разоблачении члена ВСЮ, требовавшего $500 тысяч взятки (фото)
17:21, 21 сентября 2016Политика
2308 0
Департамент дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины вместе с Департаментом "К" Службы безопасности Украины разоблачили одного из членов Высшего совета юстиции в вымогательстве 500 тыс. долл. за незаконное влияние на судебное решение.
Член ВСЮ погорел на взятке / facebook.com/LlutsenkoYuri
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.
Читайте такжеЛуценко: Экс-глава Киевской ОГА написал заявление об увольнении, зная, что может быть пойман на взятке
"Еще одна большая рыба. Департамент дел в сфере экономики ГПУ вместе с Департаментом "К" СБУ разоблачили одного из членов Высшего совета юстиции в вымогательстве 500 тыс. долл. за незаконное влияние на судебное решение. Задержан посредник - арбитражный управляющий Минюста, который в сговоре с членом ВСЮ получил 150 тыс. долл.", - отметил он.
Луценко добавил, что подозреваемый член ВСЮ вызван в ГПУ.
Член совета погорел на взятке / facebook.com/LlutsenkoYuri
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter