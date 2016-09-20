В Запорожской области СБУшников будут судить за получение 200-тысячной взятки

Как сообщает военная прокуратуры Южного региона, ею закончено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении сотрудников контрразведки УСБУ в Запорожской области.

"Начальник сектора одного из отделов Управления СБУ в Запорожской области и старший оперуполномоченный того же отдела обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере по предварительному сговору группой лиц)", - сказано в сообщении.

Обвинительный акт в отношении сотрудников СБУ в конце прошлой недели передан в суд. Дата рассмотрения материалов судом на сегодня не назначена.

Основанием для открытия уголовного производства в отношении сотрудников УСБУ в Запорожской области стало присланное в феврале 2016 года заявление одного из запорожских предпринимателей о вымогательстве со стороны сотрудников СБУ.

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«Правонарушители в воинском звании «майор» требовали от представителя коммерческого предприятия неправомерную выгоду в сумме 50 тысяч гривень. Но со временем аппетиты желающих разбогатеть за чужой счет увеличились: услуги «решения» проблем с проверками на предприятии они оценили в 200 тысяч гривень», - сообщает прокуратура.

По ее информации, за эту сумму сотрудники СБУ обещали прекратить предоставление органам досудебного расследования негативной информации о деятельности предприятия, способствовать закрытию ранее начатых уголовных производств и не препятствовать хозяйственной деятельности в будущем.

Средства были перечислены предпринимателем в Фонд помощи правоохранительным органам.