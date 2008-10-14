Янукович признался, что не терял связей с коммунистами
12:28, 14 октября 2008Политика
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Коалиция ПР и КПУ - возможна
Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает возможности создания после выборов коалиции Партии регионов и Коммунистической партии Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, отвечая на вопрос о консультациях представителей Партии регионов и КПУ.
В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Компартия является бывшим партнером Партии регионов по коалиции, и «мы не теряем связей».
Он сказал, что ситуация после выборов покажет, с кем возможно объединение.
«Я никогда ничего не загадываю», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
«Я говорил многократно, что не нужно из политиков делать врагов, поскольку за каждой политической силой стоят избиратели», - отметил лидер Партии регионов.
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