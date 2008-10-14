Янукович признался, что не терял связей с коммунистами

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает возможности создания после выборов коалиции Партии регионов и Коммунистической партии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, отвечая на вопрос о консультациях представителей Партии регионов и КПУ.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Компартия является бывшим партнером Партии регионов по коалиции, и «мы не теряем связей».

Он сказал, что ситуация после выборов покажет, с кем возможно объединение.

«Я никогда ничего не загадываю», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Я говорил многократно, что не нужно из политиков делать врагов, поскольку за каждой политической силой стоят избиратели», - отметил лидер Партии регионов.