Тимошенко просит Ющенко отменить досрочные выборы

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО просит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО отменить проведение досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на внеочередном заседании Кабинета министров Украины.

«Я буду сегодня обращаться еще раз к Президенту. Учитывая разворачивание мирового финансового кризиса и необходимость защиты страны от любых его проявлений, нам необходимо срочно возобновить парламентскую работу, необходимо принять 49 законопроектов, которые неотложно необходимы стране – начиная от корректировки бюджета на 2008 год и заканчивая всеми необходимыми мерами по поддержке финансовых рынков, отдельных отраслей. Поэтому ради спокойствия и стабильности в стране, ради защиты людей я обращаюсь к Президенту отменить досрочные выборы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает, что в условиях мирового финансового кризиса все политические силы должны работать согласованно.

«Парламент просто обязан сегодня работать, потому что нужно страну и людей защищать. Парламент должен приступить к своей работе, а все политические дрязги и интриги необходимо отложить на достаточно длительное время, пока мир не стабилизирует все свои жизненно важные системы и пока Украина не сможет отработать серьезные системы противодействия таким кризисным проявлениям», - пояснила она.