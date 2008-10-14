Судей учат ориентироваться на политическую крышу, а не на Закон?

События вокруг Окружного административного суда Киева свидетельствуют о срочной необходимости проведения в стране судебной реформы. Так считает лидер Украинской крестьянской демократической партииДмитрий Андриевский. По его словам, только коренные изменения в судебной ветви власти смогут защитить украинские суды от политического давления и коррупции.

«Перед судьей, который принимает важное решение, не должен стоять выбор: придерживаться закона или сохранить должность, - говорит Дмитрий Андриевский. - А ситуация с роспуском Окружного суда учит судей ориентироваться на политическую крышу, а не на Закон. В условиях, когда два центра исполнительной власти – Президент и премьер - не имеют вдохновения на согласованные действия, они прибегают к перетягиванию политического каната в судах. Это полностью дискредитирует именно понятие взаимного контроля трех ветвей власти и представляет нешуточную опасность стабильности в Украине».

По убеждению политика, только реформа судебной власти и принятие Судебного Кодекса может исправить ситуацию, в которой сейчас оказалась Украина, когда лидеры государства в угоду собственным амбициям не придерживаются основных принципов существования правового государства.

«Пока суды не перестанут быть политическим оружием исполнительной или законодательной власти, мы не сможем говорить о хотя бы какой-то демократии и верховенстве закона в нашем государстве. Мы не можем стучать в европейские двери, не оставив за порогом украинское безразличие к Закону», - заметил политик.

Дмитрий Андриевский является Председателем Украинской крестьянской демократической партии и депутатом Киевсовета от Блока Виталия Кличко.