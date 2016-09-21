Новый закон о спецконфискации разрабатывали совместно правительство и народные депутаты - Емец

Об этом заявил народный депутат фракции “Народный фронт”, первый заместитель председателя Комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец, комментируя правительственный законопроект о спецконфіскацію №5142.

“В разработке закона о спецконфискации участвовала значительная часть депутатов, поэтому все нормы нового закона ни для кого не являются тайной”, - сказал Емец.

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“Эти деньги необходимы для нашего государства. Они заложены в следующий бюджет, и об этом говорил премьер Владимир Гройсман. А это означает, что парламент должен принять закон о спецконфискации. Те нюансы, недочеты, которые были, уже сняты, потому что нынешним проектом закона коллективно занимались депутаты и Правительство”, - добавил Леонид Емец.

По убеждению народного депутата, есть надежда, что украденные Януковичем средства наконец заработают на страну.

“Конечно, еще некоторую часть он себе оставил, и над этим должны работать наши правоохранительные органы, над этим должна работать недавно созданная НАЗК, собственно, от них мы ждем результатов”, - резюмировал представитель "Народного фронта".