"Народный фронт" разрабатывает законопроект об открытых избирательных списках

Об этом заявил народный депутат фракции "Народный фронт", первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец в пятницу в интервью журналистам.

Он напомнил, что позиция фракции "Народный фронт" по вопросу открытых избирательных списков уже давно официально определена подписью под Коалиционным соглашением, в котором записано четкое требование относительно введения таких списков.

По его информации, сейчас работает рабочая группа под руководством председателя Верховной Рады Андрея Парубия, которая занимается именно разработкой закона об открытых избирательных списках.

Как сообщил Леонид Емец, на этот момент рабочая группа рассмотрела три варианта законопроекта об открытых избирательных списках, представленных разными фракциями, и уже через несколько месяцев планирует выйти на окончательный вариант этого законопроекта.

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По его словам, среди представленных законопроектов некоторые "с натяжкой можно назвать открытыми избирательными списками".

"Это те же закрытые списки. А открытость заключается в том, что их опубликуют в газете. Вот это вам будет открытость!", - подчеркнул он.

"Но есть и другие варианты, сторонниками которых являемся я, Андрей Парубий и другие депутаты. Мы являемся авторами этих законопроектов. Это и Избирательный кодекс, и законопроект о региональных открытых избирательных списках, где граждане будут иметь возможность выбирать не только партию с ее списком, но и место конкретного кандидата в этом списке", - резюмировал представитель фракции "Народный фронт".