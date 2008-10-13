В БЮТ заявили, что в мирное время СНБО Тимошенко - не указ

Тимошенко не будет нарушать законы Украины, даже если ей будет мешать Совет национальной безопасности и обороны Украины. Об этом заявил народный депутат от БЮТ Владимир Бондаренко, комментируя решение СНБОУ, которым правительство обязано выделить средства на проведение внеочередных парламентских выборов из резервного фонда государственного бюджета.

По его словам, Совбез не имеет права вмешиваться в финансовую политику государства в мирное время, пишет Обком.

«СНБОУ не несет ни за что никакой ответственности, и все, кто там собрался, кто представляет этот орган, проявили односторонний подход, потому что отстаивают позицию Ющенко», - отметил политик.

Он подчеркнул, что «сегодня в стране есть Кабмин, который отвечает за финансово-экономическое состояние государства, и выделять средства без веских на то оснований правительство не будет».

Напомним, сегодня Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение обязать правительство выделить средства на проведение внеочередных парламентских выборов из резервного фонда государственного бюджета.