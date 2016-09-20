Литва не признает результаты выборов в Госдуму РФ в оккупированном Крыму - МИД

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Литвы, размещенном на сайте литовского внешнеполитического ведомства.

"В воскресенье, 18 сентября, состоялись выборы в Госдуму РФ. Министерство иностранных дел Литовской Республики подчеркивает свою сильную обеспокоенность по поводу нарушений, зафиксированных в ходе выборов и подготовки к ним, и призывают Центральную избирательную комиссию Российской Федерации как можно скорее их рассмотреть и принять другие связанные с этим меры", - говорится в заявлении.

"Еще раз подчеркиваем, что организацию выборов в Госуму РФ в оккупированном и нелегально аннексированном весной 2014 года Крыму считаем незаконной и данных результатов не признаем", - отмечают в Вильнюсе.

Читайте такжеПосол ЕС оценил проведение выборов в Госдуму РФ в российских дипведомствах на территории Украины

"Строго осуждаем данное и другие нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны Российской Федерации, за которые Европейский Союз и его международные партнеры ввели соответствующие ограничительные меры в отношении России и индивидуальных лиц", - сказано в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября состоялись выборы в Госдуму РФ, голосование проходило и на территории временно оккупированного Крыма.

В Госдуму РФ прошли четыре партии – «Единая Россия» (54,42% голосов), КПРФ (13,52%), ЛДПР (13,28%) и «Справедливая Россия» (6,17%).

19 сентября Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров не признавать результаты выборов в Госдуму РФ в части голосования на территории оккупированного Крыма.

Член комитета Европарламента по вопросам иностранных дел Михаэль Галер заявил, что в Европарламенте не примут ни одного депутата Госдумы РФ, незаконно избранного на выборах во временно оккупированном Крыму.

Министр иностранных дел Канады Стефан Дион заявил, что Канада не признает выборы в Госдуму РФ на территории оккупированного Крыма.

В МИД Польши заявили, что проведение выборов в Госдуму РФ в оккупированном Крыму ставит под сомнение их легитимность.

Сегодня Верховная Рада Украины не признала легитимность выборов в Госдуму РФ седьмого созыва, признав их проведение нарушением Конституции и законодательства Украины, и призвала ООН, иностранные парламенты и международные организации не признавать легитимность этих выборов.