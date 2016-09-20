Британия не признает выборы в Госдуму РФ в оккупированном Крыму

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Британии, размещенном на сайте ведомства.

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"ОБСЕ не наблюдала за избирательным процессом в Крыму. Соединенное Королевство не признает законность выборов в Государственную думу РФ в Крыму. Аннексия Крыма Россией в марте 2014 года была незаконной и неправомерной, и остается таковой по сей день", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября состоялись выборы в Госдуму РФ, голосование проходило и на территории временно оккупированного Крыма.

В Госдуму РФ прошли четыре партии – «Единая Россия» (54,42% голосов), КПРФ (13,52%), ЛДПР (13,28%) и «Справедливая Россия» (6,17%).

19 сентября Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров не признавать результаты выборов в Госдуму РФ в части голосования на территории оккупированного Крыма.

Член комитета Европарламента по вопросам иностранных дел Михаэль Галер заявил, что в Европарламенте не примут ни одного депутата Госдумы РФ, незаконно избранного на выборах во временно оккупированном Крыму.

Министр иностранных дел Канады Стефан Дион заявил, что Канада не признает выборы в Госдуму РФ на территории оккупированного Крыма.

В МИД Польши заявили, что проведение выборов в Госдуму РФ в оккупированном Крыму ставит под сомнение их легитимность.

Сегодня Верховная Рада должна принять заявление о непризнании Украиной легитимности выборов в Госдуму РФ.