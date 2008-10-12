Возбуждено уголовное дело в отношении судьи, остановившего указ Ющенко

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело в отношении судьи Окружного административного суда столицы, который своим решением остановил исполнение указа Президента Украины о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил прокурор города Киева Евгений БЛАЖИВСКИЙ.

По его словам, уголовное дело возбуждено в связи с вынесением судьей Владимиром КЕЛЕБЕРДОЙ заведомо неправдивого постановления для обеспечения иска БЮТ.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 375 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, заместитель главы Секретариата Президента - уполномоченный Президента по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины Игорь ПУКШИН заявил сегодня, 12 октября, что участники блокирования указа о внеочередных выборах должны нести уголовную ответственность.

В частности, по словам И.ПУКШИНА, это судья Окружного административного суда города Киева В.КЕЛЕБЕРДА, который 10 октября вынес решение об обеспечении иска БЮТ, которым остановлено действие указа.

Также, отметил он, это народные депутаты от БЮТ, которые находятся в Апелляционном админсуде и препятствуют рассмотрению апелляционной жалобы на постановление и своими действиями оказывают давление на суд.

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту вмешательства группы лиц, среди которых были народные депутаты Украины, в деятельность Апелляционного административного суда Киева и по факту хулиганских действий.