МВД не знает, что за люди называют себя сотрудниками СБУ

Министерство внутренних дел Украины усилило охрану здания Апелляционного административного суда Киева, где сегодня должна была рассматриваться жалоба Секретариата Президента Украины на решение столичного Окружного административного суда, которым был приостановлен Указ Президента о роспуске парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил заместитель министра Александр САВЧЕНКО.

«Учитывая события возле киевского Окружного административного суда, пока нами непонятные, мы возле Апелляционного административного суда усилили охрану», - отметил А.САВЧЕНКО.

Он подчеркнул, что в соответствии с инструкцией, охрану там круглосуточно несут 5 сотрудников подраздела «Грифон», а учитывая сегодняшние события, охрана усилена еще семью сотрудниками спецподразделения «Беркут».

По словам заместителя министра, сегодня возле помещения Апелляционного админсуда находится микроавтобус с неизвестными лицами, которые на вопрос стражей порядка отвечают, что они являются сотрудниками СБУ.

«Учитывая это, - отметил А.САВЧЕНКО, - мы наверно усилим охрану общественного порядка и на территории, прилегающей к суду».

В этом контексте заместитель министра сказал, что возле Апелляционного админсуда также будут работать группы документирования и видеофиксации.

В то же время он напомнил, что в соответствии с инструкцией, утвержденной руководством суда, милицейская охрана не допустит никого в помещение суда в выходной день, кроме его председателя.

На вопрос о возможности вхождения в здание народных депутатов, А.САВЧЕНКО ответил: «Народные депутаты могут беспрепятственно заходить в любое функционирующее помещение любой формы собственности. А суд в выходные дни не работает».