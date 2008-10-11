БЮТ ждет, что ночью главу суда привезут обратно выносить решение

Народный депутат из фракции БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО заявляет, что несколько депутатов от БЮТ намерены круглосуточно дежурить под зданием Апелляционного административного суда Киева, чтобы не позволить принять незаконное решение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам под зданием суда.

По словам В.ПИСАРЕНКО, депутаты из БЮТ не исключают, что ночью главу Апелляционного административного суда Киева Михаила МАРУЩАКА привезут обратно в здание суда, чтобы он в принудительном порядке принял необходимое для Секретариата Президента Украины решение.

Как сообщал УНИАН, ранее, по словам депутата, сотрудники спецподразделения «Альфа» вывезли М.МАРУЩАКА в неизвестном направлении.

10 октября Окружной административный суд города Киева по иску БЮТ приостановил действие указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов».

Суд также запретил Центральной избирательной комиссии проводить какие-либо заседания, связанные с организацией внеочередных выборов в ВР.

В свою очередь, Секретариат Президента обжаловал решение Окружного административного суда города Киева.

По словам руководителя Службы по представительству в судах Украины интересов Президента Руслана КИРИЛЮКА, Секретариат Президента просит суд упразднить постановление Окружного админсуда, поскольку суд первой инстанции не имел права выносить подобные решения, тем более на обеспечение иска останавливать избирательный процесс.

Ссылаясь на опыт прошлых внеочередных выборов, Р.КИРИЛЮК напомнил о решении Высшего административного суда Украины, которым постановлялось, что подобные дела может решать исключительно Конституционный Суд Украины.