Писаренко: сотрудники «Альфы» увезли главу суда в неизвестном направлении

Народный депутат из фракции БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО заявляет, что сотрудники спецподразделения «Альфа» вывезли в неизвестном направлении главу Киевского Апелляционного административного суда Михаила МАРУЩАКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПИСАРЕНКО сообщил журналистам под зданием суда.

По словам депутата, сегодня, несмотря на выходной день, по требованию Секретариата Президента Украины в суд вызвали троих судьей для того, чтобы рассмотреть и принять решение об отмене вчерашнего решения Административного суда Киева о приостановлении действия Указа Президента о роспуске Верховной Рады.

При этом В.ПИСАРЕНКО подчеркнул, что само дело еще даже не поступило в Апелляционный суд.

Узнав об этом, к зданию суда прибыли депутаты от БЮТ. После этого возле суда появились и сотрудники спецподразделения «Альфа», которые потребовали от депутатов освободить помещение.

По словам В.ПИСАРЕНКО, после того, как депутаты от БЮТ пояснили им, что они не захватывали суд, сотрудники спецслужбы вывели М.МАРУЩАКА и увезли в неизвестном направлении.

Он отметил, что согласно законодательству, Апелляционный суд может рассмотреть апелляцию на вчерашнее решение не раньше, чем через 5 дней. Поэтому, по его словам, какие-либо сегодняшние решения являются незаконными.

Также В.ПИСАРЕНКО подчеркнул, что суббота и воскресенье являются выходными днями, и суд не принимает решений.

Депутат отметил, что невзирая на все требования, Апелляционный суд сегодня не открывал производства по делу и никаких решений не принимал.

На данный момент возле здания и в помещении суда находятся сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Беркут».