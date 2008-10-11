Министерство юстиции не признает решение суда, отменяющее выборы

Обжаловать Указ Президента Украины можно лишь в Конституционном Суде, решения любого другого суда не будут приниматься во внимание. Об этом в комментарии УНИАН заявил министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК, комментируя информацию о том, что группа народных депутатов от БЮТ обратились в Киевский окружной административный суд с обжалованием Указа Президента Украины № 911/2008 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов».

Министр подчеркнул, что этот Указ Президента может быть обжалован исключительно в Конституционном Суде Украины.

“Министерство юстиции выходит из того, что суды общей юрисдикции, в частности, административный суд, не могут по своей юрисдикции рассматривать такие Указы”, – сказал Н.ОНИЩУК, заметив, что правоотношения в части полномочий Президента относительно назначения досрочных выборов непосредственно регулируются только Конституцией и являются сутью конституционных полномочий главы государства.

“Министерство юстиции не будет принимать к выполнению решения судов, принятых, в частности, Киевским административным окружным судом за пределами его полномочий”, - сказал министр юстиции.