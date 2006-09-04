В Севастополе “Таврия” сорвалась с высоты 30 метров

В субботу в 13.45 в Севастополе в районе Голубой бухты водитель “Таврии” во время парковки на диком пляже не справился с управлением и автомобиль упал на прибрежную полосу с высоты 30 метров.

Водитель и пассажир погибли, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

На место оперативно прибыли 7 альпинистов Крымского горного поискового спасательного отряда МЧС Украины, которые с помощью специального оборудования изъяли тела погибших из поврежденного автомобиля, подняли на дорогу и передали работникам милиции.