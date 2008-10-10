Указ Президента про роспуск ВР и новые выборы вступил в действие

Вступил в силу Указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов. Указ опубликован в пятницу, 10 октября, в газете Кабинета министров “Урядовий кур’єр” и издании Верховной Рады "Голос України".

Соответствующий указ был подписан 9 октября и опубликован в тот же день на официальном сайте Президента.

Согласно указу, Президент, в соответствии с Конституцией, досрочно прекратил полномочия Верховной Рады VI созыва и назначил досрочные парламентские выборы на 7 декабря текущего года. Как известно, указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 8 октября В.ЮЩЕНКО объявил о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VI созыва и проведении внеочередных парламентских выборов в телевизионном обращении к народу.