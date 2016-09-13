Шаг к примирению: Украина и Польша договорились о совместном изучении Волынской трагедии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Киеве.

"Мы не манипулируем этими сложными и проблемными вопросами, которые приходится решать, тем более между соседями, и имеем положительный опыт разрешения острых вопросов", - заявил Ващиковский.

"Поэтому я поддерживаю желание и говорю, чтобы мы дали возможность работать историкам и всем активистам для того, чтобы они работали в пользу примирения между народами", - добавил министр.

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Как сообщал УНИАН, сегодня после встречи с Ващиковським министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о договоренности содействовать работе историков, которые исследуют трагических страниц украинско-польской истории.

"Мы затронули отношение общества к трагическим событиям на Волыни... Мы договорились способствовать работе наших историков, те, которые будут документально смотреть, что и как произошло, в архивах. И мы договорились, что мы назначим соответственно Витольд – с польской стороны и я – с украинской сопредседателей украинско-польского форума, которые будут этому последовательно способствовать", - сказал он.

По информации Украинского института национальной памяти, Украинско-польский форум историков возобновил работу в ноябре 2015 года. В состав форума вошли 12 ученых.