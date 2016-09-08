Рада ответила на решение парламента Польши по Волынской трагедии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в принятом постановлении № 5095 о заявлении Верховной Рады в связи с принятием Сенатом и Сеймом Республики Польша постановлений от 7 июля 2016 года и 22 июля 2016 года «Относительно оценки польско-украинского конфликта в годы Второй мировой войны».

Поддержали заявление 247 из 335 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В полном составе не голосовала фракция "Оппозиционного блока", от группы "Видродження" "за" проголосовал один депутат, от группы "Воля народа" - четверо.

В заявлении говорится, что Верховная Рада «с сожалением, разочарованием и глубокой обеспокоенностью восприняла решение Сената и впоследствии принятие Сеймом Республики Польша постановления от 22 июля 2016 года «По увековечению памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан II Речи Посполитой в 1943-1945 годах», которым дана политически и юридически некорректная оценка трагической страницы украинско-польской истории, которая касается событий, в частности, конфликта между нашими народами в период Второй мировой войны».

В заявлении говорится, что Верховная Рада считает «установление Сеймом Республики Польша «Национального дня памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан II Речи Посполитой в 1943-1945 годах» проявлением политизации трагических страниц украинско-польской истории».

ВР считает, что принятие парламентом Польши указанных постановлений поставило под угрозу политический и дипломатический потенциал и усилия двух государств и народов, направленные на взаимное прощение, примирение и увековечение памяти невинных жертв - украинцев и поляков.

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Также Верховная Рада осуждает односторонние действия Сената и Сейма Республики Польша, направленные на пересмотр положительных результатов сотрудничества, которые были достигнуты во время конструктивного украинско-польского диалога за последние десятилетия. В связи с этим ВР призывает польских коллег прекратить политизацию трагических страниц украинско-польской истории и сосредоточить усилия на конструктивном построении взаимоотношений между Украиной и Польшей для укрепления партнерства в демократической Европе на основе европейских ценностей.

Верховная Рада отмечает, что принятие постановлений Сената и Сейма Республики Польша сопровождалось антиукраинской акцией с уничтожением украинских памятников на территории Польши, атаками на участников религиозных торжеств, запретом на проведение культурных мероприятий и шовинистической риторикой.

ВР обращает внимание польских депутатов, всей польской власти и общества на то, что антиукраинские действия и разжигание антиукраинских настроений разворачиваются в момент наибольшей уязвимости Украинского государства, которая находится в состоянии войны с Российской Федерацией. «В этой войне агрессор использует исторические вопросы, в частности события 40-х гг. ХХ века как один из элементов войны против нашего государства», - говорится в заявлении.

Верховная Рада призывает историков продолжить профессиональный диалог с целью раскрытия всех до сих пор невыясненных фактов и обстоятельств истории на основе достоверных архивных материалов, оставляя пространство для каждой стороны интерпретировать исторические факты, а политиков Украины и Польши – прекратить инструментализировать историческую науку ради достижения временных политических выгод.