В СБУ остудили пыл Портнова: а уголовное дело еще расследуется

Распространенная некоторыми СМИ информация о том, что Шевченковский районный суд Киева якобы удовлетворил иск народного депутата Андрея ПОРТНОВА к СБУ, не отвечает действительности, поскольку решение суда не вступило в законную силу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Представителем СБУ в установленный законом срок будет подана апелляционная жалоба и предоставлены дополнительные материалы по сути дела для принятия судом объективного решения, говорится в сообщении.

СБУ подтверждает, что по поводу фактов взяточничества (в частности, по поводу взятки в размере около 150 тысяч долларов США) в период, когда в Фонде госимущества Украины находился А.ПОРТНОВ, расследуется уголовное дело, поскольку коррупционные преступления являются особо опасными для общества.

В СБУ подчеркнули, что никакое давление не повлияет на законность расследования дела, на отвратимость наказания и последующую публичную позицию СБУ в отношении коррупционеров в органах государственной власти.

Как сообщалось, сегодня, 8 октября, пресс-служба БЮТ со ссылкой на адвоката А.ПОРТНОВА Владимира МАКАРА сообщила, что Шевченковский райсуд Киева удовлетворил иск народного депутата Украины от БЮТ А.ПОРТНОВА к Службе безопасности Украины, признав информацию, распространенную СБУ в отношении А.ПОРТНОВА, недостоверной и клеветнической.

В пресс-службе БЮТ напомнили, что в мае этого года во время выдвижения кандидатуры А.ПОРТНОВА на должность главы Фонда государственного имущества Служба безопасности Украины обвинила его в причастности к ряду незаконных действий.