Портнов отыгрался за клевету на «клоунах» из СБУ

Шевченковский районный суд Киева удовлетворил иск народного депутата Украины от БЮТ Андрея ПОРТНОВА к Службе безопасности Украины, признав информацию, распространенную СБУ в отношении А.ПОРТНОВА, недостоверной и клеветнической.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом сообщил адвокат А.ПОРТНОВА Владимир МАКАР.

Пресс-служба напоминает, что в мае этого года во время выдвижения кандидатуры А.ПОРТНОВА на должность председателя Фонда государственного имущества Служба безопасности Украины обвинила его в причастности к ряду незаконных действий.

Суд в полном объеме удовлетворил требования А.ПОРТНОВА, признав информацию, распространенную СБУ, неправдивой и не отвечающей действительности. Также суд обязал СБУ опровергнуть клеветническую информацию.

«Служба безопасности Украины уже давно у общества не ассоциируется с правоохранительным органом, а руководство СБУ в последнее время превратилось в политических клоунов», - заявил А.ПОРТНОВ.