В Панаме нашли дорогую недвижимость Каськива, ее стоимость превышает сумму залога - ГПУ

Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Евгений Енин, передает "Украинская правда".

Он рассказал, что из-за разници в 8 часов с Панамой говорить о внесении залога пока рано.

"Нас должны проинформировать о факте внесения залога и мы об этом сообщим", - добавил он.

Относительно собственности Каськива в Панаме, Енин сообщил, что силовикам известно о нескольких дорогих объектах, стоимость которых превышает сумму залога.

"По имеющейся у нас информации, это не единственный объект, которым владеет Каськив в Панаме", - сказал он.

Общую сумму активов Каськива в Панаме Енин не стал озвучивать.

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Как сообщал УНИАН, Каськив занимал должность главы Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины в 2010-2014 годах.

18 августа генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании Каськива панамскими правоохранителями.

По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, Каськив вывел из Украины 255 млн грн.

В конце марта этого года Каськива был объявлен в розыск по делу о хищении государственных средств в 2012-2013 годах (7,5 млн грн) по заключенному Каськивым договору об оказании рекламных услуг с ООО. По данным ГПУ, Каськив разыскивается за преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

20 августа заместитель генпрокурора Енин заявил, что ГПУ направила в Панаму ходатайство об экстрадиции Каськива.

8 сентября Енин сообщил, что ГПУ через каналы Интерпола получила официальное подтверждение ареста Каськива в Панаме, и максимум через два-три месяца он будет экстрадирован в Украину. Если Каськиву пойдет на сделку со следствием, прокуратура будет ходатайствовать о смягчении.

Кроме того, Енин отметил, что экс-главе Госинвестпроекта избрана мера пресечения в виде ареста сроком до 40 суток. Также, по данным Енина, Каськив попросил политического убежища в Панаме, однако шансы его получить крайне низкие.