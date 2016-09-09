Суд в Панаме взял Каськива под арест на 40 суток - ГПУ

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

"В связи с появлениями в СМИ комментариев относительно меры пресечения для Каськива хотел бы отметить, что сейчас к нему применен временный арест (срок до 40 суток) на основания решения панамского суда от 25.08.2016", - написал Енин.

Он добавил, что в случае необходимости панамский суд на основании запроса генеральной прокуратуры украины о выдаче лица может также применить экстрадиционный арест. Оригинал соответствующего запроса ГПУ уже передано в Панаму.

"Держим оперативный контакт с панамской стороной", - заверил Енин.

Как сообщал УНИАН, Каськив занимал должность главы Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины в 2010-2014 годах.

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18 августа генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании Каськива панамским правоохранителями.

По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, Каськив вывел из Украины 255 млн грн.

В конце марта этого года Каськива был объявлен в розыск по делу о хищении государственных средств в 2012-2013 годах (7,5 млн грн) по заключенному Каськивым договору об оказании рекламных услуг с ООО. По данным ГПУ, Каськив разыскивается за преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

20 августа заместитель генпрокурора Енин заявил, что ГПУ направила в Панаму ходатайство об экстрадиции Каськива.

8 сентября Енин сообщил, что ГПУ получила по каналам Интерпола официальное подтверждение ареста Каськива в Панаме, и максимум через два-три месяца он будет экстрадирован в Украину. Если Каськив пойдет на сделку со следствием, прокуратура будет ходатайствовать о смягчении.