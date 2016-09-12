МИД призывает мир признать пытками принудительное удержание оккупантами Умерова в психбольнице

Об этом он заявил у себя в Twitter.

«То, что делали с Ильми Умеровым в течение трех недель, является ничем иным, как одной из форм пытки. Работаем над тем, чтобы это признал весь мир», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России задержала Умерова в Бахчисарае 12 мая. Так называемый «прокурор Республики Крым» Наталья Поклонская сообщила, что в отношении Умерова как «члена экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» возбуждено уголовное дело.

Читайте такжеБольшинство крымских татар не будут голосовать на российских выборах - Умеров11 августа так называемый «суд» в Симферополе удовлетворил ходатайство следователя доставить Умерова в психиатрический стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Во время «судебного заседания» состояние здоровья Умерова ухудшилось, он был госпитализирован каретой скорой медицинской помощи.

18 августа сотрудники ФСБ вывезли Умерова из больницы в психдиспансер для проведения психиатрической экспертизы.

Президент Петр Порошенко назвал принудительное удержание Умерова в психиатрической клинике возвратом к сталинским временам.

7 сентября заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Умерова освободили из психиатрического стационара в Симферополе.