В Киеве прошла акция с требованием освободить Умерова и других крымских политзаключенных (фото)

Сегодня, 3 сентября, на Майдане Независимости в Киеве прошла акция, участники которой требовали освободить политзаключенных, удерживаемых в оккупированном Крыму, в частности замглавы Меджлиса Ильми Умерова.

Фотографии с места событий опубликовала на своей странице в Facebook дочь Умерова, которого оккупационные власти силой удерживают на "лечении" в психиатрической больнице.

Также на акции присутствует глава Меджлиса Рефат Чубаров. По его данным, в Крыму удерживают 17 политзаключенных.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Умерова в Бахчисарае 12 мая. Так называемый "прокурор Республики Крым" Наталья Поклонская сообщила, что в отношении Умерова возбуждено уголовное дело как "члена экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа". "В марте 2016 г. гражданин Умеров, находясь на территории Украины, выступал в прямом эфире украинского телеканала АТR, где публично призывал к нарушению территориальной целостности РФ. Затем выступление Умерова было размещено в сети Интернет", - заявила Поклонская.

11 августа так называемый "суд" в Симферополе удовлетворил ходатайство следователя доставить Умерова в психиатрический стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Во время судебного заседания ему стало плохо, и "скорая" забрала его в больницу.

16 августа сотрудники ФСБ России вывезли Умерова из больницы в психдиспансер для проведения психиатрической экспертизы.