Оккупанты освободили Умерова из психбольницы (видео)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Игорь Чичкань.

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"Ильми Умеров освобожден из психушки. Об этом только что сообщила по телефону его дочь Айше. Отличная новость!", - написал он.

Эту же информацию подтвердил российский адвокат Марк Фейгин, который прилетел в оккупированный Крым. «Умерова только что отпустили из психиатрического стационара в Симферополе», - сообщил Фейгин.

«Отпуск Ильми Умерова - только часть той важной задачи, которую ставила защита. Теперь мы должны добиться снятия с Ильми обвинения по ст.280.1», - отметил адвокат.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Умерова в Бахчисарае 12 мая. Так называемый "прокурор Республики Крым" Наталья Поклонская сообщила, что в отношении Умерова возбуждено уголовное дело как "члена экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа".

"В марте 2016 г. гражданин Умеров, находясь на территории Украины, выступал в прямом эфире украинского телеканала АТR, где публично призывал к нарушению территориальной целостности РФ. Затем выступление Умерова было размещено в сети Интернет", - заявила Поклонская.

11 августа так называемый "суд" в Симферополе удовлетворил ходатайство следователя доставить Умерова в психиатрический стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Во время судебного заседания ему стало плохо, и "скорая" забрала его в больницу. 16 августа сотрудники ФСБ России вывезли Умерова из больницы в психдиспансер для проведения психиатрической экспертизы.