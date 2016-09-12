Нардепы обратились в ГПУ с заявлением о фигурировании Саакашвили в преступной группировке





Народные депутаты фракции «Народный фронт» Николай Княжицкий, Павел Пинзеник, Александр Дроздик и депутат "Блока Петра Порошенко" Дмитрий Голубов подали в Генеральную прокуратуру Украины заявление о преступлениях председателя Одесской обладминистрации Михаила Саакашвили.

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К депутатам, говорится в заявлении, обратился первый заместитель председателя правления ОАО «Одесский припортовый завод Николай Щуриков. В своем обращении объемом 112 страниц он привел факты, свидетельствующие о совершении губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили в соучастии с другими лицами ряда преступлений в отношении Одесского припортового завода. Речь идет о противодействии законной хозяйственной деятельности, служебном подлоге, злоупотреблении служебным положением, заведомо ложном сообщении о преступлении (статьи 206, 364, 366, 383 Уголовного Кодекса Украины).

Совершенные Саакашвили преступления, утверждают авторы заявления, повлекли тяжкие последствия для государства, в частности, материальный ущерб более 6,5 млрд. грн. из-за снижения цены продажи ОПЗ.

Рассмотрев обращение Щурикова, народные депутаты пришли к выводу о наличии законных оснований для возбуждения уголовного производства по этим статьям УК и начала досудебного расследования в отношении указанных Щуриковим лиц. Они напомнили, что в соответствии со статьей 214 Уголовно-процессуального кодекса, прокурор безотлагательно, в течение 24 часов после получения заявления о преступлении, должен внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование.

Комментируя поданное заявление о преступлении, один из его подписантов нардеп Александр Дроздик пояснил, что по формальным признакам заявление о коррупционном преступлении госслужащего высокого ранга Саакашвили должно быть подано в Национальное антикоррупционное бюро. «Но мы направили ее в Генеральную прокуратуру, поскольку из обращения одного из руководителей завода следует, что Михаил Саакашвили создал организованную преступную группировку с участием сотрудников НАБУ. Поэтому, чтобы избежать конфликта интересов и круговой ведомственной поруки, мы подали заявление о преступлении именно в Генпрокуратуру», - отметил Александр Дроздик.