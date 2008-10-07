Яценюк не слышал от Ющенко ни слова «роспуск», ни слова «указ»

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК называет инсинуациями все заявления, о том, что Президент Виктор ЮЩЕНКО якобы настроен исключительно на роспуск парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пленарного заседания ВР.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что был на сегодняшней встрече В.ЮЩЕНКО с фракцией “Наша Украина – Народная самооборона”, однако «не слышал из выступления Президента ни слова “роспуск”, ни слова “досрочное прекращение полномочий”, ни слова “указ”».

При этом председатель ВР отметил, что из сложившегося кризиса есть только два выхода: либо создание коалиции, либо досрочные выборы.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что судьба украинского парламента – непосредственно в руках самого парламента.

«Если коалиция будет сформирована до конца дня, то таким образом закроются любые дискуссии на предмет прекращения полномочий ВР», - сказал он.

Если же коалиция не будет сформирована, то есть все основания для применения Президентом ст. 90 Конституции (речь идет о прекращении полномочий ВР – УНИАН), подчеркнул А.ЯЦЕНЮК, отметив, что эта статья не может применяться без проведения предварительных консультаций с председателем ВР, его заместителями и руководителями фракций.

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, вероятность договориться о создании коалиции тает с каждой минутой.