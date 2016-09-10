В России отреагировали на слова Порошенко о выборах в Госдуму на территории Украины

Так считает член ЦИК РФ Василий Лихачев, передает ТАСС.

"Такого рода официальная позиция создает серьезные препятствия для проведения публичных выборов, чтобы люди приходили в посольство России в Киеве или в три генеральных консульства в Харькове, Одессе и во Львове. В этой ситуации у нас остается право провести выборы на территории этих российских загранучреждений только для дипломатического и административно-технического состава", - убежден он.

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Лихачев заявил, что с политической точки зрения позиция Украины является "недружественным актом в отношении РФ и продолжением политики ограничений, дискриминации, необъективного подхода".

"Таким образом отношения между государствами не восстанавливаются", - считает член ЦИК РФ.

Он также заявил, что в ближайшее время Центризбирком России обсудит вопрос голосования российских избирателей на территории Украины.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину уведомить власти РФ о невозможности проведения выборов в Госдуму России на территории Украины.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором призвала парламентариев иностранных государств, парламентские ассамблеи и международные организации воздержаться от участия в наблюдении за ходом незаконных парламентских выборов в оккупированном Россией Крыму, а также ни при каких обстоятельствах не признавать их результаты.

Выборы в Госдуму РФ состоятся 18 сентября.