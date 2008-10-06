Третьяков: НУ-НС может восстановить демкоалицию

Народный депутат из фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Александр Третьяков считает, что в условиях развивающегося в стране экономического кризиса, беспрецедентного роста инфляции и падения фондовых рынков во всем мире досрочные парламентские выборы являются крайней мерой. Об этом он заявил журналистов, сообщает пресс-служба нардепа.

«Тратить время на выяснение отношений политиками – это значит вредить государству, его экономике и оставлять страну один на один с внешними вызовами, - отметил Третьяков. – Поэтому, солидаризируясь с Президентом, я призываю поддержать избирателей, которые хотят возобновления демкоалиции».

На вопрос журналистов, означает ли позиция Третьякова возвращение народных депутатов от НУ-НС в коалицию с БЮТ, он отметил: «Считаю, что статус-кво по состоянию на 2 сентября 2008 года уже восстановлен, что подтвердила в том числе и Юлия Тимошенко. Осталось созвать заседание фракции НУ-НС и принять это важное решение о восстановлении демкоалиции».

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