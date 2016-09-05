Бурбак предлагает привлечь к ответственности депутатов, которые сотрудничали с российскими пропагандистами

Об этом заявил Председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время Согласительного совета.

"Верховная Рада не имеет права делать вид будто ничего не случилось. Народные депутаты, которые сотрудничали с российской пропагандой и которых эта Столярова называет своими проектами, должны добровольно сложить мандаты, ожидая справедливого расследования и суда украинского народа", - подчеркнул Максим Бурбак.

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Он подчеркнул, что выложенная в Интернет переписка Марии Столяровой, которая работала на телеканале "Интер", показала, что вражеская агентура работает, имеет серьезных марионеток, в том числе с депутатскими значками.

"Есть основания заявлять о том, что в Украине, по данным уличенной переписки Столяровой, сформирована мощная российская агентура из числа представителей власти с использованием телевизионных каналов. Настоящим шоком и вызовом для Верховной Рады стало то, что в переписке прямо называют фамилии народных депутатов Каплина, Добродомова, Борислава Березы. Сама Столярова с гордостью пишет, что она, как рука Кремля, посадила многих народных депутатов в Верховную Раду", - подчеркнул Бурбак.

Он отметил, что правоохранительные органы должны досконально расследовать эти и другие подобные факты. Поэтому сегодня депутаты фракции передали соответствующее обращение в СБУ.

"Сегодня утром депутаты "Народного фронта" посетили Службу безопасности Украины и лично передали обращение с требованием к руководству СБУ отчитаться обществу о противодействии агентурной работе Кремля в Украине", - сказал он.

"Уверен также, что правоохранительные органы должны публично, открыто расследовать обстоятельства вчерашнего инцидента на телеканале "Интер", - подчеркнул Максим Бурбак.

Как известно, Мария Столярова – гражданка России, русская журналистка, креативный продюсер "Интера". СБУ видворила ее за пределы Украины после того, как 21 февраля 2016 года она употребила нецензурное высказывание в прямом эфире во время сюжета о Небесную сотню. Позже в Интернет попала электронная переписка Столяровой с представителями так называемой ДНР и некоторыми народными депутатами Украины. В письмах Столяровой обнаружены доказательства ее украинофобских настроений и антиукраинской деятельности, а также ее тесных контактов и координации действий группы депутатов Верховной Рады Украины.