Бурбак предлагает привлечь к ответственности депутатов, которые сотрудничали с российскими пропагандистами
Народные депутаты, фамилии которых были обнародованы в переписке Столяровой, должны сложить депутатский мандат.
Об этом заявил Председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время Согласительного совета.
"Верховная Рада не имеет права делать вид будто ничего не случилось. Народные депутаты, которые сотрудничали с российской пропагандой и которых эта Столярова называет своими проектами, должны добровольно сложить мандаты, ожидая справедливого расследования и суда украинского народа", - подчеркнул Максим Бурбак.
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Он подчеркнул, что выложенная в Интернет переписка Марии Столяровой, которая работала на телеканале "Интер", показала, что вражеская агентура работает, имеет серьезных марионеток, в том числе с депутатскими значками.
"Есть основания заявлять о том, что в Украине, по данным уличенной переписки Столяровой, сформирована мощная российская агентура из числа представителей власти с использованием телевизионных каналов. Настоящим шоком и вызовом для Верховной Рады стало то, что в переписке прямо называют фамилии народных депутатов Каплина, Добродомова, Борислава Березы. Сама Столярова с гордостью пишет, что она, как рука Кремля, посадила многих народных депутатов в Верховную Раду", - подчеркнул Бурбак.
Он отметил, что правоохранительные органы должны досконально расследовать эти и другие подобные факты. Поэтому сегодня депутаты фракции передали соответствующее обращение в СБУ.
"Сегодня утром депутаты "Народного фронта" посетили Службу безопасности Украины и лично передали обращение с требованием к руководству СБУ отчитаться обществу о противодействии агентурной работе Кремля в Украине", - сказал он.
"Уверен также, что правоохранительные органы должны публично, открыто расследовать обстоятельства вчерашнего инцидента на телеканале "Интер", - подчеркнул Максим Бурбак.
Как известно, Мария Столярова – гражданка России, русская журналистка, креативный продюсер "Интера". СБУ видворила ее за пределы Украины после того, как 21 февраля 2016 года она употребила нецензурное высказывание в прямом эфире во время сюжета о Небесную сотню. Позже в Интернет попала электронная переписка Столяровой с представителями так называемой ДНР и некоторыми народными депутатами Украины. В письмах Столяровой обнаружены доказательства ее украинофобских настроений и антиукраинской деятельности, а также ее тесных контактов и координации действий группы депутатов Верховной Рады Украины.