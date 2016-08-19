"Народный фронт" требует от СБУ расследовать деятельность российской пропагандистки Столяровой

Напомним, в феврале этого года Мария Столярова во время сюжета о памяти «Небесной сотни» употребила нецензурную лексику в эфире «Интера» относительно украинских патриотов, погибших на Майдане во время Революции достоинства. Лишь под давлением общественности администрация канала уволила российскую журналистку.

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Месяц назад в средствах массовой информации была опубликована электронная переписка Столяровой. В ней она называет наших бойцов, захваченных сепаратистами, «пленными укропчиками» и восхищается Путиным.

Цинизм и наглость, с которым засланный агент реализовал планы России по подрыву ситуации в Украине, – вызов правоохранительным органам Украины и экзамен для нашего государства на способность защитить себя не только от внешнего врага, но и от внутренней контрреволюции, которая управляется российскими спецслужбами.

Россия нагло манипулирует общественными правами и свободами демократических сообществ, чтобы подрывать их изнутри. Прикрываясь свободой слова, в Украине она разрушает веру в способность нашего народа иметь свою, не вассальную, украинскую власть.

Как свидетельствует переписка Столяровой, она считает своим достижением, что работая в Украине, сумела посадить в депутатские кресла нужные Кремлю политические силы.

Это прямая угроза национальной безопасности Украины, которая не может оставаться без решительного, быстрого и беспощадного ответа. Даже предположить сложно, что в воюющей стране в законодательном органе могут находиться люди, которые сознательно саботируют решения, направленные на усиление обороны и защиту от агрессора.

Зато, мы видим, что уже полгода, как о деятельности Столяровой узнало общество. Уже месяц прошел с тех пор, как украинцы получили возможность прочитать в переписке российской пропагандистки ужасные подробности ее манипулятивных сюжетов на канале «Интер».

Несмотря на наши ожидания, Служба безопасности Украины до сих пор не отреагировала в пределах своей компетенции.

Несмотря на нашу слабую надежду, владельцы и руководители «Интера» не продемонстрировали никакой воли к готовности назвать фамилии тех, кто принимал Столярову на работу и под чьим прикрытием она отравляла информационное пространство страны.

Это может означать только одно – владельцы и руководители «Интера» разделяют позицию человека, который, как свидетельствует переписка, радовалась аннексии Путиным Крыма, восхищаясь, что там на украинском полуострове теперь слышать российский гимн. Это означает, что «Интер» в целом продолжает работать по неукраинскими правилам. Это означает, что Столярова уехала, а «столяровы» и «безлюдные» теперь делают ее работу.

Последнее подтверждение – вчерашний сюжет о построении Европейского вала. Грубая пропагандистская инсинуация в стиле Столяровой, направлена не столько против прежнего правительства, возглавляемого Яценюком, сколько на дискредитацию идеи построения защитного сооружения на границе со страной-агрессором.

«Народный фронт» считает, что «переписка Столяровой» - еще одна «амбарная книга», но на этот раз не Партии регионов, а канала «Интер», которая свидетельствует о финансовых злоупотреблениях, о моральном облике российских «консерв» в украинском медийном пространстве, о связи псевдожурналистов с агентурными сетями российских спецслужб.

Именно поэтому, мы призываем СБУ к немедленной реакции. Результат войны на информационном фронте в значительной степени решается здесь, в Киеве, за несколько кварталов и улиц от здания Службы безопасности Украины.