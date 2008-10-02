России выгоден «газовый шантаж» Украины - эксперт

Премьер-министр Юлия Тимошенко отправляется сегодня с визитом в Москву, где она проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Ожидается, что одной из центральных тем станет цена на газ. Сейчас Украина платит почти 180 долларов за тысячу кубометров. Российская сторона ранее не исключила, что эта сумма может вырасти более, чем в два раза.

Юлия Тимошенко надеется на подписание долгосрочного соглашения, но признала, что цена российского газа в следующем году может быть определена позже. Согласно правительственным директивам, Украина будет требовать от России гарантированный баланс газа в обмен на гарантии транзита российского газа по территории Украины в Европу. Цена газа для Украины должна определяться по формуле и расти к рыночной на протяжении нескольких лет. Тимошенко также сообщила, что учтя все предложения президента, правительство постановило выйти на прямые поставки газа между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" и вывести украинскую газотранспортную систему за пределы этих переговоров. Председатель правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик в интервью «Немецкой волне » выразил сомнение в том, что российская сторона подпишет соглашение с прозрачной формулой определения газовой цены. Эксперт считает, что Москве выгоднее ежегодно выдвигать каждый раз другие, в том числе и политические требования, применяя „газовый шантаж“.