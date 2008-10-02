Тимошенко соглашается на ультиматумы, поскольку остро не хочет на выборы

Политолог Владимир ФЕСЕНКО считает, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО соглашается на ультимативные требования фракции “Наша Украина - Народная самооборона” из-за острого нежелания идти на досрочные парламентские выборы.

Такое мнение эксперт выразил, комментируя сегодняшнее заявление Ю.ТИМОШЕНКО о том, что БЮТ принимает все ультимативные условия НУ-НС для создания коалиции «трех». Комментарий В.ФЕСЕНКО передан УНИАН Центром исследований политических ценностей «АКСИА».

По мнению В.ФЕСЕНКО, согласие Ю.ТИМОШЕНКО связано с тем, что в БЮТ очень не хотят досрочных выборов.

“Ведь при любом результате выборов существенно увеличивается риск того, что в Украине будет новый премьер и другое правительство. Это, я думаю, главная причина того, почему БЮТ сейчас готов идти на любой вариант коалиции”, – отметил В.ФЕСЕНКО.

По его словам, вторая причина связана с тем, что Ю.ТИМОШЕНКО стремится “сохранить лицо” перед избирателями. Он напомнил, что последние недели активно обсуждался вариант возможного создания коалиции БЮТ и Партии регионов, что “привело к определенным рейтинговым потерям и для Ю.ТИМОШЕНКО, и особенно для БЮТ”. “И похоже на то, что есть желание исправить ситуацию, продемонстрировать, что и лично Ю.ТИМОШЕНКО, и БЮТ до последнего борются за то, чтобы возобновить демократическую коалицию. Вот две главных причины такого поведения”, – считает политолог.