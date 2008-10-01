У Тимошенко утвердили число «жертв» осеннего призыва

Кабинет Министров утвердил численность граждан Украины, которые подлежат призыву на срочную военную службу в октябре-ноябре 2008 года в количестве 25 тысяч 550 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ.

Он также сообщил, что для обеспечения осеннего призыва расходы утверждены в размере 3,156 млн. грн.