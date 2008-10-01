У Тимошенко утвердили число «жертв» осеннего призыва
12:54, 01 октября 2008Политика
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Расходы - 3,156 млн. гривень
Кабинет Министров утвердил численность граждан Украины, которые подлежат призыву на срочную военную службу в октябре-ноябре 2008 года в количестве 25 тысяч 550 человек.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ.
Он также сообщил, что для обеспечения осеннего призыва расходы утверждены в размере 3,156 млн. грн.
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